Невероятная история любви под названием Как долго я тебя ждала подходит к концу. В заключительной 20 серии сериала вы узнаете, смогут главные герои сериала Как долго я тебя ждала Жанна Соловьева и Роман Якимов быть вместе; согласится Татьяна Якимова наконец отпустить мужа к другой женщине и оставить в покое двух влюбленных; простят ли друг другу старые обиды Любовь и Антон Якимовы; найдет в себе силы Арсений, чтобы попросить прощения за все те измены, что пришлось пережить его жене Леночке; и решится ли няня Варя довериться любимому Борису Сотнику и выйти за него замуж?
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