Смотрите онлайн сериал Как долго я тебя ждала серию 19 от 24.06.2021 на сайте СТБ. Сегодня вы увидите как Роман Якимов наконец решится признаться в том, что всю свою жизнь он любил только Жанну Соловьеву, не только себе, но и своей беременной жене Татьяне. Конечно же, такого женщина никак не ожидала услышать от своего порядочного и преданного мужа. Поэтому Татьяна планирует остановить Романа и не дать ему уйти из семьи.

Между тем, проклиная себя за то, что разбивает чужую семью и забирает отца у еще нерожденного ребенка, Жанна Соловьева решает покончить с Романом Якимовым раз и навсегда. Она принимает решение уволиться с работы и переехать от греха подальше в другой город. А ее отец Валерий Соловьев спешит в офис к Роману Якимову, чтобы наконец рассказать всю правду и помочь влюбленным найти общий язык. Но сообщить Валерий так ничего и не успевает. Просто на парковке «Дизайн строй компани», выполняя желание разъяренной Татьяны Якимовой, его смертельно ранит нападающий.

Как дальше будут разворачиваться события – смотрите в 19 серии мелодрамы как долго я тебя ждала от 24.06.2021 на СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 20 серия от 24.06.2021