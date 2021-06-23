Сериал Как долго я тебя ждала серия 15 от 23.06.2021 уже на сайте СТБ!
После того как жена Романа Якимова рассказала всем о своей беременности, Жанна Соловьева решила навсегда вычеркнуть любимого из своего сердца и мыслей; Любовь Якимова окутала чрезмерным вниманием свою беременную невестку; а Роман пообещал себе не изменять Татьяне, забыть о Жанне и посвятить всю свою дальнейшую жизнь своей семье.
И только Татьяна не знала, что делать. Ведь ее беременность была лишь выдумкой. Коварная ложь, которой она решила воспользоваться, чтобы помешать Роману уйти из семьи и восстановить отношения с любовью всей его жизни – Жанной Соловьевой.
О своем любимом сыночке, как и о прочности его брака, печется и Любовь Якимова. Женщина решает наведаться к Жанне, чтобы «вправить предательницы мозги» и напомнить, что разбивать чужие семьи – это страшная подлость. Узнав об угрозах и шантаже, Роман встает на защиту Жанны и рассказывает матери, что именно девушка сделала ради его спасения…
Между тем Жанна Соловьева решается впустить в свою жизнь нового человека, а в свое сердце новую любовь. Молодая мама решает принять предложение своего шефа Арсения и пойти с ним на свидание.
Чем все это закончится – узнайте 15 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала от 23.06.2021 на СТБ!
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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 16 серия от 24.06.2021
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