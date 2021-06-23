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Video: Як довго я на тебе чекала: 13 серія дивитися онлайн – 23.06.2021

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала - 13 серія від 23.06.2021. Мелодрама Як довго я на тебе чекала серія 13 вже на сайті СТБ
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13 серія серіалу Як довго я на тебе чекала від 23.06.2021 розпочнеться з великого торжества в будинку Якимових.

10-річна іменинниця Анюта з радістю зустрічає своїх любих друзів, приймаючи привітання та подарунки. А от дорослі трохи нервують… Роман та Арсеній не можуть відвести очей від чарівної Жанни; няня Варя, яка приїхала з нею на дитяче свято, уникає настирної уваги свого нового знайомого – Бориса Сотникова; Любов Якимова виглядає коханого, а Тетяна все гадає – чи дійсно у її чоловіка з’явилася коханка?

Привітати рідну дочку з днем ​​народження вдається й Миколі. На прохання колишньої дружини Тетяни, він не зізнається Анюті, ким для неї насправді є. І, як завжди, йде – ніким з сімейства Якимова непоміченим…

Здавалося б, після свята всі пристрасті мали заспокоїтися, а життя – повернутися в колишнє русло. Але так не сталося як гадалося! У найнедоречніший момент, коли шефу Арсенію вдається заманити свою підлеглу Жанну на романтичне побачення під приводом важливої ​​зустрічі з новими замовниками, «покійна Оленка» – воскресає. Колишня пасія Арсенія, яку він не так давно разом з Жанною та Романом «поминали» за обідом, раптово повернулася від нового залицяльника до «своєї справжньої любові». Не знаючи, як тепер викрутитися перед Жанною, яка дійсно йому дуже подобається, Арсеній вирішує відмовитися від запланованої ділової поїздки та в терміновому порядку просить свого компаньйона поїхати замість нього.

Тепер Роману Якимову та Жанні Соловйовій доведеться разом провести два довгі дні, далеко від усього, крім своїх почуттів…

Чим все це закінчиться – дивіться у продовженні серіалу Як довго я тебе чекала від 23.06.2021 на СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 14 серія від 23.06.2021

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