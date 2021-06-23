Сериал Как долго я тебя ждала продолжается. В 11 серии от 23.06.2021 Арсений решит нарушить данное Роману слово и приударить за Жанной. Узнав, что девушке пришлось хоронить мужа, Арсений выдумывает трагическую историю о погибшей жене Елене. Надавив на жалость, он добивается от Жанны согласия на совместный обед. Услышав об этом, Роман Якимов вызывается поддержать друга и вместе с Арсением и Жанной отправляется помянуть «покойную Лену». После обеда Жанна пытается поскорее ускользнуть от этих двоих и попадает под колеса машины. Если бы не Роман Якимов, выжить девушке вряд ли удалось бы…
Тем временем Антон Якимов узнает об измене любимой жены Любы. Не в силах пережить такое предательство, он собирает вещи и подает на развод. Этому безумно радуется секретарша Антона Якимова, которая уже давно положила глаз на своего обаятельного шефа.
Раздумывая, как помириться с любимым мужем и вернуть его доверие, Любовь Якимова узнает, что ее единственный сын находится в реанимации. Сломя голову, она мчится в больницу. И встречает возле его палаты Жанну Соловьеву…
Чем все это закончится – смотрите в сериале Как долго я тебя ждала в 11 серии от 23.06.2021 на СТБ!
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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 12 серия от 23.06.2021
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