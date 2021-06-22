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Video: Як довго я на тебе чекала: 9 серія дивитися онлайн – 22.06.2021

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала - 9 серія від 22.06.2021. Мелодрама Як довго я на тебе чекала серія 9 вже на сайті СТБ
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Дивіться серіал Як довго я на тебе чекала серію 9 від 22.06.2021 на СТБ!

Отримавши величезне анонімне пожертвування, Роман Якимов відправляє свою дружину Тетяну та крихітну Анюту на лікування до Ізраїлю. А сам – днями й ночами пропадає на роботі, яка так вчасно йому трапилася.

Незабаром Роману випадає можливість побачити кохання всього свого життя – Жанну Соловйову. Обмінявшись лише парою фраз, він вирішує назавжди викинути з голови цю зрадницю й хоча б спробувати покохати свою дружину Тетяну…

Проходить ще кілька років й успішний архітектор Роман Якимов перевозить всю свою сім’ю в шикарний будинок. Якимові-старші все ніяк не можуть натішитися онукою Анютою, яка швидко подорослішала, й днями дякують «незнайомцю», який врятував їхню крихітку від смерті. Тетяна ж – вже встигла забути про хворобу своєї дочки. Тепер її головна проблема – це набридлива свекруха, яка живе з нею пліч-о-пліч і дістає своїми щоденними настановами. Таня мріє жити окремо від «родичів» і хоча б раз почути від обожнюваного чоловіка слово «кохаю»…

Головна героїня серіалу Як довго я на тебе чекала Жанна Соловйова з дітками й подругою Варею продовжують жити своїм життям. Повністю розчарувавшись у чоловіках і коханні, дівчата вирішують повільно йти до своєї, раніше поставленої, мети. Займатися улюбленою справою й отримувати максимум задоволення від кожного прожитого дня. І, здається, сьогодні у подруг буде шикарний привід для свята! Адже Жанна Соловйова нарешті влаштовується на роботу своєї мрії!

Не пропустіть продовження улюбленого серіалу! Дивіться онлайн мелодраму Як довго я на тебе чекала! Серія 9 від 22.06.2021 вже на сайті СТБ!

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