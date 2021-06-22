Главная героиня сериала Как долго я тебя ждала Жанна Соловьева в 8 серии от 22.06.2021 решает начать свою жизнь с чистого листа. Она выгоняет отца – экс-майора полиции Валерия Соловьева – из своего дома, продает все нажитое с покойным мужем Славой Карповым имущество и переезжает в самый центр большого города. Вместе с няней Варей, которая за все это время стала Жанне лучшей подругой, они решают открыть свой маленький бизнес и больше никогда не возвращаться к прошлому.

Тем временем талантливый архитектор Роман Якимов пытается устроиться на престижную работу. Он мечтает не только обеспечивать жену Таню и ее маленькую дочь Анечку, но и помочь своим родителям. Но все работодатели отказывают Роману сразу же, как узнают о его судимости. Парень не сдается. Он решает, что любая работа хороша. Почти смирившись с тем, что ему не видать карьеры великого архитектора, Роман начинает искать другие варианты.

Одновременно с этим жена Татьяна сообщает Роману о страшной болезни, которая внезапно настигла маленькую Аню. Родной отец девочки, о котором семья Якимовых, конечно же, ничего не знает, ради спасения дочери продает все, что у него есть. Собранные деньги он приносит своей бывшей возлюбленной Татьяне, а та – умоляет его не показываться на глаза Якимовым. Ведь узнав правду о существовании родного отца Анечки, они вряд ли продолжат верить «овдовевшей матери-одиночке» и спасать ее ребенка…

Случайно услышав о такой страшной беде в семье Романа Якимова, Жанна Соловьева решает отказаться от своей бизнес-идеи и перечислить все свои средства на лечение тяжелобольной Анечки…

Чем закончится эта история – смотрите онлайн в 8 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала от 22.06.2021 на СТБ!

Смотреть онлайн все серии сериала Как долго я тебя ждала

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 9 серия от 22.06.2021