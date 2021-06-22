Головна героїня серіалу Як довго я на тебе чекала Жанна Соловйова в 8 серії від 22.06.2021 вирішує почати своє життя з чистого аркуша. Вона виганяє батька – екс-майора поліції Валерія Соловйова – зі свого будинку, продає все нажите з покійним чоловіком Славою Карповим майно і переїжджає в самісінький центр великого міста. Разом з нянею Варею, яка за весь цей час стала Жанні найкращою подругою, вони вирішують відкрити свій маленький бізнес і більше ніколи не повертатися до минулого.

Тим часом талановитий архітектор Роман Якимів намагається влаштуватися на престижну роботу. Він мріє не тільки забезпечувати дружину Таню та її маленьку дочку Аню, а й допомогти своїм батькам. Але всі роботодавці відмовляють Роману відразу ж, як дізнаються про його судимість. Проте хлопець не здається. Він вирішує, що будь-яка робота це добре. Майже змирившись з тим, що йому не бачити кар’єри великого архітектора, Роман починає шукати інші варіанти.

Одночасно з цим дружина Тетяна повідомляє Роману про страшну хворобу, яку раптово виявили у маленької Анюти. Рідний батько дівчинки, про якого родина Якимових, звісно ж, нічого не знає, заради порятунку дочки продає все, що у нього є. Зібрані гроші він приносить своїй колишній коханій Тетяні, а та – благає його не показуватися на очі Якимовим. Адже, дізнавшись правду про існування рідного батька Анюти, вони навряд чи й далі будуть вірити «овдовілій матері-одиначці» та рятуватимуть її дитину…

Випадково дізнавшись про таку страшну біду в родині Романа Якимова, Жанна Соловйова вирішує відмовитися від своєї бізнес-ідеї та перерахувати всі свої кошти на лікування тяжкохворої Анюти…

Чим закінчиться ця історія – дивіться онлайн у 8 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 22.06.2021 на СТБ!

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