Смотрите онлайн сериал Как долго я тебя ждала серию 7 от 22.06.2021, события в которой будут развиваться с молниеносной скоростью.

Сбежав от мужа-тирана и поняв, что ее жизнь потеряла всякий смысл, Надежда Соловьева решает покончить жизнь самоубийством. Но перед этим – сделать доброе дело и хоть как-то помочь дочери наладить ее сломанную жизнь. Надя идет в полицию, рассказывает про все грешки своего мужа и признается в убийстве Кати Зайцевой. В результате – майора полиции Валерия Соловьева увольняют с работы, а заключенный Роман Якимов получает шанс быть оправданным за несовершенное убийство и как можно скорее выйти на свободу. Но вот только Жанне, ради которой Надя все это сделала, от того не легче. Узнав, что натворила ее семейка, девушка понимает, что ее возлюбленный Роман Якимов никогда всего этого не сможет простить. Жанна решает остаться с нелюбимым мужем, отплатить ему благодарностью за все прожитые годы и помочь Славе восстановиться после жуткой аварии, в которую он попал из-за нее…

Ну а у Романа Якимова тоже перемены. Он решает жениться на Татьяне, которая, после нечастых встреч в тюрьме, по уши в него влюбилась и, похоже, готова ради него на все. И пока «влюбленные» расписываются в тесных стенах тюремного ЗАГСа, адвокат сообщает Антону и Любови Якимовым, что с их сына сняты все обвинения.

Вскоре Роман Якимов освобождается. Его встречают любящие родители и новоиспеченная жена. А Жанна Соловьева, только пережив самоубийство матери, вынуждена попрощаться и с мужем. Слава Карпов умирает в больнице, так и не оправившись после аварии…

Как будут дальше развиваться события – узнаете в 7 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала от 22.06.2021 на сайте СТБ.

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 8 серия от 22.06.2021