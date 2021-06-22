Дивіться онлайн серіал Як довго я на тебе чекала серію 7 від 22.06.2021, події в якій будуть розвиватися з блискавичною швидкістю.

Втікши від чоловіка-тирана та зрозумівши, що її життя втратило будь-який сенс, Надія Соловйова вирішує покінчити життя самогубством. Але перед цим – зробити добру справу і хоч якось допомогти дочці налагодити її зламане життя. Надя йде в поліцію, розповідає про всі грішки свого чоловіка та зізнається у вбивстві Каті Зайцевої. В результаті – майора поліції Валерія Соловйова звільняють з роботи, а ув’язнений Роман Якимів отримує шанс бути виправданим за недосконале вбивство і якомога швидше вийти на свободу. Але ось тільки Жанні, заради якої Надя все це зробила, від того не легше. Дізнавшись, що накоїла її сімейка, дівчина розуміє, що її коханий Роман Якимів їй ніколи не пробачить. Жанна вирішує залишитися з чоловіком-нелюбом, відплатити йому вдячністю за всі прожиті роки та допомогти Славі відновитися після страшної аварії, в яку він потрапив через неї…

Ну а у Романа Якимова теж зміни. Він вирішує одружитися з Тетяною, яка, після нечастих зустрічей у в’язниці, по вуха в нього закохалася і, схоже, готова заради нього на все. І поки «закохані» розписуються в тісних стінах тюремного РАГСу, адвокат повідомляє Антону й Любові Якимовим, що з їхнього сина зняті всі звинувачення.

Незабаром Роман Якимів звільняється. Його зустрічають люблячі батьки та новоспечена дружина. А Жанна Соловйова, тільки переживши самогубство матері, змушена попрощатися і з чоловіком. Слава Карпов помирає в лікарні, так і не оговтавшись після аварії…

Як будуть далі розвиватися події – дізнаєтеся у 7 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 22.06.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 8 серія від 22.06.2021