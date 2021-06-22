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Video: Как долго я тебя ждала: 6 серия смотреть онлайн – 22.06.2021

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Как долго я тебя ждала | 22.06.2021 | 2021

В 6 серии сериала Как долго я тебя ждала от 22.06.2021 Жанна Соловьева убегает от своего нелюбимого мужа. Впопыхах забрав своих детей и няню Варю, она решает уехать в пустующий загородный дом, в котором была с Романом Якимовым. Разъяренный и пьяный Слава Карпов бросается в погоню…

Тем временем к самому Якимову все чаще начала приезжать «новая возлюбленная» Татьяна. На знакомство с заключенным девушку подбила ее сестра – опытная и мудрая женщина, которая все время учит Таню жизни. Роман немного смущен таким внезапным интересом к себе, но не смеет отказывать девушке и принимает ее внимание и заботу. Ну а мама Романа – вообще в полном восторге от «будущей невестки». Наконец-то у ее сына появилась порядочная и, главное, преданная ему девушка! Не то что его бывшая Жанка…

Ну а главный злодей сериала Как долго я тебя ждала майор полиции Валерий Соловьев продолжает скорбеть по внезапно умершей матери. Он еще не знает, что пользуясь этим, его несчастная, избитая до полусмерти, жена Надежда сбежала с домашнего плена и прямо сейчас осуществляет свой отчаянный план мести…

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