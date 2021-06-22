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Video: Як довго я на тебе чекала: 6 серія дивитися онлайн – 22.06.2021

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала - 6 серія від 22.06.2021. Мелодрама Як довго я на тебе чекала серія 6 вже на сайті СТБ
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Як довго я на тебе чекала | 22.06.2021 | 2021

У 6 серії серіалу Як довго я на тебе чекала від 22.06.2021 Жанна Соловйова тікає від свого нелюбого чоловіка. Похапцем забравши своїх дітей і няню Варю, вона вирішує поїхати в порожній заміський будинок, в якому була з Романом Якимовим. Розлючений і п’яний Слава Карпов кидається в погоню…

Тим часом до самого Якимова все частіше навідується «нова кохана» Тетяна. На знайомство з ув’язненим дівчину підбила її сестра – досвідчена та мудра жінка, яка весь час вчить Таню життю. Роман трохи збентежений такою раптовою цікавістю до себе, але не сміє відмовляти дівчині й приймає її увагу та турботу. Ну а мама Романа – взагалі у повному захваті від «майбутньої невістки». Нарешті у її сина з’явилася порядна і, головне, віддана йому дівчина! Не те що його колишня Жанка…

Ну а головний лиходій серіалу Як довго я на тебе чекала майор поліції Валерій Соловйов продовжує тужити через раптову смерть матері. Він ще не знає, що користуючись цим, його нещасна, побита до півсмерті, дружина Надія втекла з домашнього полону й просто зараз здійснює свій відчайдушний план помсти…

Дивіться онлайн серіал Як довго я на тебе чекала серію 6 від 22.06.2021 на офіційному сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 7 серія від 22.06.2021

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