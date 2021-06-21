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Video: Как долго я тебя ждала: 5 серия смотреть онлайн – 21.06.2021

Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала - 5 серия от 21.06.2021. Мелодрама Как долго я тебя ждала серия 5 уже на сайте СТБ
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Как долго я тебя ждала | 21.06.2021 | 2021

На СТБ продолжается сериал Как долго я тебя ждала. В серии 5 от 21.06.2021 майор полиции Валерий Соловьев попытается «закрыть рот» своей жене. После того как Надежда призналась, что лишила жизни его молодую любовницу Екатерину Зайцеву, да еще и притащила в дом орудие убийства, Валера запаниковал. Ведь малейший слух или же, не дай Бог, публичное признание жены – напрочь убьет его карьеру и разрушит привычный образ жизни. Посадив жену под домашний арест и приставив к ней надежного надзирателя в облике любимой мамочки, Валерий отправился в клинику к своей сводной сестре с особой просьбой – «прикрыть Надежду от греха подальше» и упечь ее в психушку…

Не подозревая, что в этот момент творится в доме родителей, Жанна Соловьева решает немного отвлечься от своих семейных хлопот, и вместе со своими крошечными двойняшками и их няней Варварой, отправляется в город на прогулку. Жанна наконец-то находит общий язык с молоденькой нянечкой, которую пригласил в дом ее муж Слава Карпов. Узнав немного больше про жизнь девушки, Жанна решает сделать ей приятно. И вместе – навестить младших братика и сестричку Варвары, которых та не видела долгих три месяца.

За такое «непослушание» Слава Карпов решает наказать жену и аннулировать их прежний договор. Он звонит своим людям «на зону» и не только отзывает приставленную к Роману Якимову охрану, но и отдает приказ его убить…

Не пропустите продолжение увлекательного сериала! Смотрите онлайн мелодраму Как долго я тебя ждала серию 5 от 21.06.2021 на официальном сайте СТБ!

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