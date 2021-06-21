На СТБ продовжується серіал Як довго я на тебе чекала. У серії 5 від 21.06.2021 майор поліції Валерій Соловйов спробує «закрити рот» своїй дружині. Після того як Надія зізналася, що позбавила життя його молоду коханку Катерину Зайцеву, та ще й притягла в дім знаряддя вбивства, Валера запанікував. Адже найменша чутка або ж, не дай Боже, публічне зізнання дружини – назавжди знищить його кар’єру й зруйнує звичний спосіб життя. Посадивши дружину під домашній арешт і приставивши до неї надійного наглядача в образі любої матусі, Валерій вирушив у клініку до своєї зведеної сестри з особливим проханням – «прикрити Надію від гріха подалі» і запроторити її до психлікарні…

Не підозрюючи, що в цей момент діється у будинку батьків, Жанна Соловйова вирішує трохи відволіктися від своїх сімейних турбот, і разом зі своїми крихітними двійнятами та їх нянею Варварою, відправляється в місто на прогулянку. Жанна нарешті знаходить спільну мову з молоденькою нянькою, яку запросив в будинок її чоловік Слава Карпов. Дізнавшись трохи більше про життя дівчини, Жанна вирішує зробити їй приємно. І разом – відвідати молодших братика та сестричку Варвари, яких та не бачила довгих три місяці.

За такий «непослух» Слава Карпов вирішує покарати дружину й анулювати їхню колишню домовленість. Він телефонує своїм людям «на зону» і не тільки відкликає приставлену до Романа Якимова охорону, а й віддає наказ його вбити…

Не пропустіть продовження захопливого серіалу! Дивіться онлайн мелодраму Як довго я на тебе чекала серію 5 від 21.06.2021 на офіційному сайті СТБ!

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