Сериал Как долго я тебя ждала серия 4 от 21.06.2021 уже на сайте СТБ! Главная героиня мелодрамы Жанна Соловьева продолжает жить с нелюбимым мужем ради спасения обожаемого Романа Якимова. После того как осужденного Романа подрезали в СИЗО, она решила воспользоваться предложением криминального авторитета Славы Карпова. Будущий муж пообещал Жанне приставить к Роману надежную защиту и максимально улучшить его условия пребывания в тюрьме. А взамен – попросил быть хорошей женой и матерью для их будущих детей. И хотя Слава знает, что под сердцем Жанна носит малышей Романа Якимова, он с огромным нетерпением ждет момента, когда сможет с гордостью назвать себя папой и оправдать свое новое прозвище «семьянин»…

Все это время пытаясь узнать хоть что-то о Романе, Жанна безумно радуется, когда ей удается случайно встретить его мать. Любовь Якимова в очередной раз обвиняет девушку в случившемся, и заявляет предательнице о своем презрении. Зная, что только так может помочь любимому, Жанна достойно принимает все обвинения и слышит главное – с ее Ромой все хорошо!

Ну а Любовь Якимова решает, что пора взяться за личное счастье сына и самой выбрать ему достойною невесту. От имени Романа Якимова она оставляет в газете объявление о желании «найти настоящую любовь»…

Тем временем Надежда Соловьева все чаще заглядывает в бутылку. Она никак не может забыть все измены и предательства властного мужа. Но главное, Надя больше не в силах смотреть на то, как Валерий Соловьев рушит жизнь любимой дочери. Опьяненная яростью и крепким алкоголем, Надежда смело вручает «любимому мужу» подарок – окровавленный нож, которым была убита Катерина Зайцева…

Чем закончится 4 серия мелодрамы Как долго я тебя ждала от 21.06.2021 смотрите онлайн на сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 5 серия от 21.06.2021