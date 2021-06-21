Серіал Як довго я на тебе чекала серія 4 від 21.06.2021 вже на сайті СТБ! Головна героїня мелодрами Жанна Соловйова продовжує жити з нелюбом заради порятунку коханого Романа Якимова. Після того як засудженого Романа підрізали в СІЗО, вона вирішила скористатися пропозицією кримінального авторитета Слави Карпова. Майбутній чоловік пообіцяв Жанні приставити до Романа надійний захист і максимально поліпшити його умови перебування у в’язниці. А натомість – попросив бути хорошою дружиною та матір’ю для їхніх майбутніх дітей. І хоча Слава знає, що під серцем Жанна носить малюків Романа Якимова, він з величезним нетерпінням чекає моменту, коли зможе з гордістю назвати себе татом і виправдати своє нове прізвисько «сім’янин»…

Весь цей час намагаючись дізнатися хоч щось про Романа, Жанна шалено радіє, коли їй вдається випадково зустріти його матір. Любов Якимова в черговий раз звинувачує дівчину в тому, що трапилося, і заявляє зрадниці про своє презирство. Знаючи, що тільки так може допомогти коханому, Жанна гідно приймає всі звинувачення і чує головне – з її Ромою все добре!

Ну а Любов Якимова вирішує, що пора взятися за особисте щастя сина і самій обрати йому достойною наречену. Від імені Романа Якимова вона залишає в газеті оголошення про бажання «знайти справжнє кохання»…

Тим часом Надія Соловйова все частіше заглядає в пляшку. Вона ніяк не може забути всі зради та приниження владного чоловіка. Але головне, Надя більше не в силі дивитися на те, як Валерій Соловйов руйнує життя улюбленої дочки. Сп’яніла від люті та міцного алкоголю, Надія сміливо вручає «коханому чоловікові» подарунок – закривавлений ніж, яким була вбита Катерина Зайцева…

Чим закінчиться 4 серія мелодрами Як довго я на тебе чекала від 21.06.2021 дивіться онлайн на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 5 серія від 21.06.2021