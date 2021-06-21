Смотрите продолжение сериала Как долго я тебя ждала! Серия 3 от 21.06.2021 покажет результаты коварных деяний майора полиции Валерия Соловьева, которому таки удалось осуществить свой план по «спасению» единственной дочери Жанны и засадить ее жениха Романа Якимова за решетку. Благодаря усилиям влиятельного майора, в деле об убийстве Екатерины Зайцевой быстро нашлись и подставные свидетели, и самые бесспорные улики против его несостоявшегося зятя.

Так же быстро Валерий Соловьев нашел для своей дочери и нового мужа – криминального авторитета Славу Карпова. Вот только Жанна еще ничего не знает про все эти планы. Услышав о чудовищном обвинении и задержании своего суженого, девушка все никак не может попасть к нему в СИЗО и даже не догадывается, что ее родной отец уже «подписал» Роману Якимову смертный приговор…

Тем временем родители Романа отчаянно борются за его освобождение. Потеряв всякий доход и возможность устроится в родном городе на какую-либо работу, Якимовы продают свой дом, чтобы нанять лучшего адвоката. Но и это не спасет их сына от жуткого приговора – двенадцати лет заключения.

Самого же Романа Якимова волнует лишь одно: что случилось с его возлюбленной Жанной Соловьевой? Почему она ни разу не пришла навестить его? Почему не ответила ни на одно письмо?

Он умоляет своих родителей узнать всю правду о Жанне и надеется, что его любимая в полной безопасности. Ради сына, Якимовы отправляются в дом Соловьевых, где становятся свидетелями пышной свадьбы Жанны и Славы Карпова…

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