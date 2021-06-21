Дивіться продовження серіалу Як довго я на тебе чекала! Серія 3 від 21.06.2021 покаже результати підступних діянь майора поліції Валерія Соловйова, якому таки вдалося здійснити свій план «порятунку» єдиної дочки Жанни та засадити її нареченого Романа Якимова за ґрати. Завдяки зусиллям впливового майора, у справі про вбивство Катерини Зайцевої швидко знайшлися і підставні свідки, і безперечні докази проти його недоладного зятя.

Так само швидко Валерій Соловйов знайшов для своєї дочки й нового чоловіка – кримінального авторитета Славу Карпова. Ось тільки Жанна ще нічого не знає про всі ці плани. Почувши про жахливі звинувачення та затримання свого судженого, дівчина все ніяк не може потрапити до нього в СІЗО і навіть не здогадується, що її рідний батько вже «підписав» Роману Якимову смертний вирок…

Тим часом батьки Романа відчайдушно борються за його звільнення. Втративши всякий дохід і можливість влаштуватися в рідному місті на будь-яку роботу, Якимові продають свій будинок, щоб найняти найкращого адвоката. Але і це не рятує їхнього сина від моторошного вироку – дванадцяти років ув’язнення.

Самого ж Романа Якимова хвилює тільки одне: що сталося з його коханою Жанною Соловйовою? Чому вона жодного разу не прийшла провідати його? Чому не відповіла на жоден його лист?

Він благає своїх батьків дізнатися всю правду про Жанну і сподівається, що його кохана у цілковитій безпеці. Заради сина, Якимові відправляються в будинок Соловйових, де стають свідками пишного весілля Жанни та Слави Карпова…

Не пропустіть нову серію мелодрами Як довго я на тебе чекала! Серія 3 від 21.06.2021 вже доступна для перегляду на сайті СТБ!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Як довго я на тебе чекала

Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 4 серія від 21.06.2021