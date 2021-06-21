Сериал Как долго я тебя ждала серия 2 от 21.06.2021 начнется со страшных разборок, которые майор полиции Валерий Соловьев устроит своей молодой любовнице – студентке Екатерине Зайцевой. Обозлившись на свою непослушную дочь Жанну, ее тайное венчание с Романом Якимовым и свою временную беспомощность, Валерий решает заглянуть к «любимой» и продемонстрировать ей всю свою силу и власть. А заодно – проучить Катерину за то, что накануне она пыталась «соблазнить» того самого Романа Якимова в собственной квартире! Получая удар за ударом, девушка так и не смогла доказать своему тирану, что Роман приходил в ее дом только раз, чтобы забрать для своей возлюбленной Жанны Соловьевой нужные по учебе конспекты…

Не зная, что долгая разлука и страшная несправедливость молниеносно приближается, влюбленные Жанна и Роман – главные герои сериала Как долго я тебя ждала – наслаждаются каждым моментом уже почти семейной жизни. Втайне ото всех, они уединились на загородной даче, витая в мечтах и планируя свое совместное будущее.

Тем временем в городе начало шириться известие о страшном преступлении – убийстве молоденькой студентки Екатерины Зайцевой. Теперь-то майор полиции Валерий Соловьев точно знает, как именно убрать со своего пути неугодного зятька! Надо всего лишь повесить на «голодранца» это убийство, быстро выдать Жанку за нужного человека и лишить соседей-неудачников Якимовых всякой возможности не только узнать правду, но и отбить у них любое желание добиваться справедливости!

Ради осуществления своего коварного плана майор Соловьев готовится подключить все свои связи. Но удастся ли ему так ловко усадить за решетку невиновного человека? И каким образом он планирует «запретить» сильнейшее чувство – взаимную любовь своей единственной дочери Жанны и такого ненавистного ему Романа Якимова?

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