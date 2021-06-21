Серіал Як довго я на тебе чекала серія 2 від 21.06.2021 розпочнеться зі страшної колотнечі, яку майор поліції Валерій Соловйов влаштує своїй молодій коханці – студентці Катерині Зайцевій. Розлютившись на свою неслухняну дочку Жанну, її таємне вінчання з Романом Якимовим і свою тимчасову безпорадність, Валерій вирішує заявитися до «коханої» та продемонструвати їй всю свою силу й владу. А заодно – провчити Катерину за те, що напередодні вона намагалася «спокусити» того самого Романа Якимова у власній квартирі! Отримуючи удар за ударом, дівчина так і не змогла довести своєму тирану, що Роман приходив до її оселі тільки раз, щоб забрати для своєї коханої Жанни Соловйової потрібні для навчання конспекти…

Не знаючи, що довга розлука та страшна несправедливість блискавично наближається, закохані Жанна і Роман – головні герої серіалу Як довго я на тебе чекала – насолоджуються кожним моментом вже майже сімейного життя. Потай від усіх, вони усамітнились на заміській дачі, витаючи у мріях і плануючи своє спільне майбутнє.

Тим часом містом почала ширитися звістка про страшний злочин – вбивство молодої студентки Катерини Зайцевої. Ну тепер майор поліції Валерій Соловйов точно знає, як саме прибрати зі свого шляху неугодного зятька! Треба всього лише повісити на «голодранця» це вбивство, швидко видати Жанку за потрібну людину й позбавити сусідів-невдах Якимових будь-якої можливості не тільки дізнатися правду, а й відбити у них всіляке бажання домагатися справедливості!

Заради здійснення свого підступного плану, майор Соловйов готується скористатися всіма своїми зв’язками. Але чи вдасться йому так спритно посадити за ґрати невинну людину? І яким чином він планує «заборонити» таке сильне почуття – взаємну любов своєї єдиної доньки Жанни й такого ненависного йому Романа Якимова?

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 3 серія від 21.06.2021