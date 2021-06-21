Не пропустите эмоциональную премьеру нового сериала СТБ – Как долго я тебя ждала! Серия 1 от 21.06.2021 познакомит всех зрителей с главными героями мелодрамы и приоткроет занавес ко всему происходящему далее.

Итак, в 1 серии сериала Как долго я тебя ждала главная героиня Жанна Соловьева приходит на собеседование к молодому успешному бизнесмену Арсению Ивановичу, в надежде занять вакантную должность дизайнера ландшафта в его крупной строительной фирме. Красота и ум помогают девушке получить не только желаемую работу, но и приглашение на ужин от нового шефа. Эту непринужденную беседу двух новоиспеченных коллег внезапно прерывает вошедший в кабинет компаньон Арсения – главный архитектор компании Роман Якимов. В этот самый момент сердце Жанны замирает… Девушка понимает, что с сегодняшнего дня ей придется работать бок о бок с человеком, с которым ее связывает непростая история любви и преданности, горечи и разочарования, верности и предательства.

А началась эта история 10 лет назад…

Юная студентка Жанна – любимая дочь майора полиции Валерия Соловьева – сломя голову, мчится на автобусную остановку, чтобы встретить своего любимого Романа Якимова после долгой разлуки, и поздравить его с окончанием срока военной службы! В тот же день влюбленные решают, что больше никто и ничто не сможет их разлучить. И что отныне – они вместе и навсегда! Счастливые Роман и Жанна подают заявление в ЗАГС, и не дожидаясь назначенной даты свадьбы, венчаются.

Параллельно с этим, развиваются и другие сюжетные линии сериала Как долго я тебя ждала. Отец Жанны – начальник отдела по экономическим преступлениям майор полиции Валерий Соловьев – приглашает всех «нужных» людей в свой шикарный дом, чтобы в «тесном кругу верных друзей» отметить такой важный для него день: очередную годовщину свадьбы с его неповторимой женой Надеждой. В эту компанию попадают и соседи коррумпированного майора – Любовь и Антон Якимовы (родители Романа). И хотя самодовольный и любвеобильный Валерий Соловьев всегда считал их нищебродами, он не упустил возможности еще раз увидеть в своем доме соседку Любаню, с которой не так давно имел интимную связь…

В этот же вечер Надежда Соловьева узнает об очередной измене своего властного мужа-тирана, а обесчещенная Любовь Якимова – о своей абсолютно незапланированной беременности…

Не зная всего, что творится в их семьях, влюбленные Жанна и Роман спешат получить от родителей благословение. Узнав о выборе сына, Любовь Якимова заливается горькими слезами. А вот Валерий Соловьев приходит в бешенство, обещая своей дочери ее скорое вдовство. Ведь он – знатный хранитель порядков и незаконных денежных потоков города – никогда не позволит этому «голодранцу» быть рядом с его Жанной!

Что придумает «заботливый» отец ради спасения дочери от «невыгодного» брака? И смогут ли Жанна и Роман уберечь свою любовь от вмешательства самых близких людей? Узнаете в 1 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала от 21.06.2021 на СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Как долго я тебя ждала — 2 серия от 21.06.2021