Не пропустіть емоційну прем’єру нового серіалу СТБ – Як довго я на тебе чекала! Серія 1 від 21.06.2021 познайомить всіх глядачів з головними героями мелодрами й відкриє завісу до всього того, що буде відбуватися далі.

Отже, в 1 серії серіалу Як довго я на тебе чекала головна героїня Жанна Соловйова приходить на співбесіду до молодого успішного бізнесмена Арсенія Івановича, в надії зайняти вакантну посаду дизайнера ландшафту в його великій будівельній компанії. Краса та розум допомагають дівчині отримати не тільки бажану роботу, а й запрошення на вечерю від нового шефа. Цю невимушену бесіду двох новоспечених колег раптово перериває, увійшовши до кабінету, компаньйон Арсенія – головний архітектор компанії Роман Якимів. У цей самий момент серце Жанни завмирає… Дівчина розуміє, що віднині їй доведеться працювати пліч-о-пліч з людиною, з якою її пов’язує непроста історія любові та відданості, гіркоти та розчарування, вірності та зради.

А почалася ця історія 10 років тому…

Юна студентка Жанна – улюблена дочка майора поліції Валерія Соловйова – стрімголов, мчить на автобусну зупинку, щоб зустріти свого коханого Романа Якимова після довгої розлуки, і привітати його з закінченням терміну військової служби! У той же день закохані вирішують, що більше ніхто й ніщо не зможе їх розлучити. І що відтепер – вони разом і назавжди! Щасливі Роман та Жанна подають заяву до РАГСу, і не чекаючи призначеної дати весілля, вінчаються.

Паралельно з цим, розвиваються й інші сюжетні лінії серіалу Як довго я на тебе чекала. Батько Жанни – начальник відділу протидії економічній злочинності майор поліції Валерій Соловйов – запрошує всіх «потрібних» людей у свій шикарний будинок, щоб у «тісному колі вірних друзів» відзначити такий важливий для нього день: чергову річницю весілля з його неповторною дружиною Надією. В цю компанію потрапляють і сусіди корумпованого майора – Любов та Антон Якимові (батьки Романа). І хоча самовпевнений та похітливий Валерій Соловйов завжди вважав їх злидарями, він не проґавив шансу ще раз побачити у своєму будинку сусідку Любаню, з якою не так давно мав інтимний зв’язок…

В цей же вечір Надія Соловйова дізнається про чергову зраду свого владного чоловіка-тирана, а збезчещена Любов Якимова – про свою абсолютно незаплановану вагітність…

Не знаючи всього, що коїться в їхніх сім’ях, закохані Жанна і Роман поспішають отримати від батьків благословення. Дізнавшись про вибір сина, Любов Якимова заливається гіркими сльозами. А от Валерій Соловйов скаженіє, обіцяючи свій дочці її швидке вдівство. Адже він – почесний хранитель порядків і незаконних грошових потоків міста – ніколи не дозволить цьому «голодранцю» бути поруч з його Жанною!

Що вигадає «турботливий» батько заради порятунку дочки від «невигідного» шлюбу? І чи зможуть Жанна та Роман вберегти своє кохання від втручання найближчих людей? Дізнаєтеся у 1 серії мелодрами Як довго я на тебе чекала від 21.06.2021 на СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Як довго я на тебе чекала – 2 серія від 21.06.2021