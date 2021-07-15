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Продолжается сериал Кафе на Садовой, серия 3 от 15.07.2021 которого ставит перед Ольгой все новые сложности. После того как Андрея ранили грабители, Гошу забирают в детдом. Ольге отдавать сына не хотят, так как она потеряла право опеки над ним. Она ищет способ все же получить сына, которому плохо в детдоме из-за его сложностей с общением. Одновременно с этим возвращается муж Ольги, из-за которого она когда-то села в тюрьму, и который отдал их ребенка в детдом — и тоже предъявляет права на Гошу. Кому достанется Гоша? Поправится ли Андрей? Узнайте в сериале Кафе на Садовой 3 серии от 15.07.2021.
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Смотреть онлайн Кафе на Садовой — 4 серия от 15.07.2021
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