Финал истории Ольги можно увидеть в сериале Кафе на Садовой в 4 серии от 15.07.2021. Андрей узнает правду о том, кто такая Ольга, но считает, что Гоше лучше остаться с матерью несмотря ни на что. Тот после ее появления ожил и понемногу снова начал говорить. Пытается помириться с семьей и муж Ольги, на его стороне адвокат, который хочет вернуть ему Гошу. Но наладить контакт с сыном у него никак не получается, он не обращает на отца внимание. Чью сторону примет Ольга? Придется ли ей выбирать между сыном и зародившимися чувствами к Андрею? Сериал Кафе на Садовой и его 4 серия от 15.07.2021 ответит на все вопросы.

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