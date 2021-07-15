Фінал історії Ольги можна побачити в серіалі Кафе на Садовій в 4 серії від 15.07.2021. Андрій дізнається правду про те, хто така Ольга, але вважає, що Гоші краще залишитися з матір’ю незважаючи ні на що. Той після її появи ожив і потроху знову почав говорити. Намагається помиритися з родиною і чоловік Ольги, на його боці адвокат, який хоче повернути йому Гошу. Але налагодити контакт з сином у нього ніяк не виходить, він не звертає на батька увагу. На чий бік стане Ольга? Чи доведеться їй обирати між сином і почуттями, що зародилися до Андрія? Серіал Кафе на Садовій і його 4 серія від 15.07.2021 відповість на всі питання.

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