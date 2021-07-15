Триває серіал Кафе на Садовій, серія 3 від 15.07.2021 якого ставить перед Ольгою все нові складності. Після того, як Андрія поранили грабіжники, Гошу забирають до дитбудинку. Ользі віддавати сина не хочуть, оскільки вона втратила право опіки над ним. Вона шукає спосіб все ж отримати сина, якому погано в дитбудинку через його складнощі зі спілкуванням. Тим часом повертається чоловік Ольги, через якого вона колись сіла в тюрму, і який віддав їх дитину до дитбудинку – і теж пред’являє права на Гошу. Кому дістанеться Гоша? Чи одужає Андрій? Дізнайтеся в серіалі Кафе на Садовій 3 серії від 15.07.2021.

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Дивитися онлайн Кафе на Садовій – 4 серія від 15.07.2021