В сериале Двое над пропастью 3 серия от 02.07.2021 Маргарита узнала правду об Иване. Как оказалось, в аварии, к которой причастен Морозов, погибла жена бывшего военного. Мужчина поставил себе цель отомстить обидчикам и сполна отплатить за смерть любимой. Вот только Иван в 3 серии мелодрамы Двое над пропастью 2021 вышел не тот след – Морозов выплатил компенсацию за смерть жены от имени Риты! Получается, Иван не просто так появился в жизни героини?

После напряженного разговора с военным на Маргариту снова напали! Неужели ее бывший охранник пошел в открытое наступление? Все подробности смотрите онлайн в мелодраме Двое над пропастью 3 серия от 02.07.2021 на сайте телеканала СТБ!

Смотреть онлайн все серии сериала Двое над пропастью

Смотреть онлайн сериал Двое над пропастью – 4 серия от 02.07.2021