Смотрите онлайн финал запутанной истории в сериале Двое над пропастью 4 серия от 02.07.2021 на СТБ!

Маргарита Кушнир оказалась в шаге от смерти – ее снова пытались убить. В момент, когда она переходила дорогу, на нее с бешеной скоростью пыталась наехать машина. Но попасть под колеса автомобиля героине не пришлось – в 4 серии мелодрамы Двое над пропастью ее спас Иван, взяв весь удар на себя…

Полиция быстро выяснила – автомобиль зарегистрирован на сына Морозова! Неужели же он жаждет смерти Риты? Женщина решила увидеться со своим партнером по бизнесу, чтобы раз и навсегда решить все вопросы. Но Морозов шокировал ее признанием: к ситуации, которая сейчас происходит в жизни Маргариты, причастна ее сестра Марина. Но как? Ответы на вопросы смотрите онлайн в сериале Двое над пропастью 4 серия от 02.07.2021.

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