У серіалі Двоє над прірвою 3 серія від 02.07.2021 Маргарита дізналася правду про Івана. Як виявилося, в аварії, до якої причетний Морозов, загинула дружина колишнього військового. Чоловік поставив собі за мету помститися кривдникам і сповна відплатити за смерть коханої. От тільки Іван у 3 серії мелодрами Двоє над прірвою 2021 вийшов не на той слід – Морозов виплатив компенсацію за смерть дружини від імені Рити! Виходить, Іван не просто так з’явився в житті героїні?

Після напруженої розмови з військовим на Маргариту знову напали! Невже її колишній охоронець пішов у відкритий наступ? Усі подробиці дивіться онлайн у мелодрамі Двоє над прірвою 3 серія від 02.07.2021 на сайті телеканалу СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Двоє над прірвою – 4 серія від 02.07.2021