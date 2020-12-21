Серіал СТБ Двоє над прірвою починається з того, що Рита виходить на дах, щоб побути наодинці зі своїми думками. В її житті багато що змінилося: кілька місяців тому вона збиралася вийти заміж, але дізналася, що її наречений Олег зраджує її. Для Рити це було подвійною зрадою, адже коханкою Олега виявилася її рідна сестра Марина.

Відтоді пройшло кілька місяців, і сердечні рани Рити трохи зажили. Вона пробачила сестру, але з Олегом спілкуватися перестала. Жінка зважилася зробити ЕКО, щоб народити дитину, не прив’язуючись до чоловіка і не вступаючи в шлюб.

Самоту Рити перервав чоловік у формі. Він хотів накласти на себе руки, але Рита його зупинила. Після цього новий знайомий врятував Риту від замаху. З тих пір життя жінки перетворилося в кошмар. Хто полює на Риту? І чому Іван в той день опинився на даху? Дивіться в серіалі Двоє над прірвою онлайн.

У ролях: Іван Оганесян, Олександр Наумов, Вікторія Литвиненко, Павло Харланчук, Костянтин Корецький, Аліна Гросу, Аліпія Шеметенко, Олександра Польгуй, Льоша Сморигін

Автор серіалу: Світлана Адлер

Сценаристи: Лілія Молодецька, Діляра Шкурко, Оксана Калитюк, Марина Радик

Режисер: Роман Полянський

Продюсер: Галина Балан-Тімкіна

Кількість серій: 4

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