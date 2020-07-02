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Video: Двоє над прірвою: 2 серія дивитися онлайн – 02.07.2021

Дивитися онлайн серіал Двоє над прірвою - 2 серія від 02.07.2021. Український фільм Двоє над прірвою серія 2 вже на сайті
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Після пережитого стресу Маргарита в серіалі Двоє над прірвою 2 серія від 02.07.2021 втратила дитину, але не опустила руки. Вона наважилася на другу процедуру ЕКЗ, але лікар попередив її: або вона концентрується виключно на дитині, відходить від справ і стресу, або забуває про дитину на невідомий термін… Яким буде рішення героїні? Відповідь шукайте у 2 серії серіалу Двоє над прірвою.

Після розмови на високих тонах з Іваном Рита залишилася одна, без особистого охоронця. І це було її помилкою, адже на неї відкрили справжнє полювання! На даху, куди Маргарита вчергове вийшла подумати про майбутнє, вона помітила на своєму тілі приціл червоного кольору. Невже її життя під загрозою? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн мелодраму Двоє над прірвою 2 серія від 02.07.2021 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Двоє над прірвою – 3 серія від 02.07.2021

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