После пережитого стресса Маргарита в сериале Двое над пропастью 2 серия от 02.07.2021 потеряла ребенка, но не опустила руки. Она решилась на вторую процедуру ЭКО, но врач предупредил ее: либо она концентрируется исключительно на ребенке, отходит от дел и стресса, либо забывает о ребенке на неизвестный срок… Каким будет решение героини? Ответ ищите во 2 серии сериала Двое над пропастью.

После разговора на высоких тонах с Иваном Рита осталась одна, без личного охранника. И это было ее ошибкой, ведь на нее открыли настоящую охоту! На крыше, куда Маргарита в очередной раз вышла подумать о будущем, она заметила на своем теле прицел красного цвета. Неужели ее жизнь под угрозой? Не пропустите подробности – смотрите онлайн мелодраму Двое над пропастью 2 серия от 02.07.2021 на сайте телеканала СТБ.

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