Сериал СТБ Двое над пропастью начинается с того, что Рита выходит на крышу, чтобы побыть наедине со своими мыслями. В ее жизни многое изменилось: несколько месяцев назад она собиралась выйти замуж, но узнала, что ее жених Олег изменяет ей. Для Риты это было двойным предательством, ведь любовницей Олега оказалась ее родная сестра Марина.

С тех пор прошло несколько месяцев, и сердечные раны Риты немного зажили. Она простила сестру, но с Олегом общаться перестала. Женщина решилась сделать ЭКО, чтобы родить ребенка, не привязываясь к мужчине и не вступая в брак.

Уединение Риты прервал мужчина в форме. Он хотел покончить с собой, но Рита его остановила. После это новый знакомый спас Риту от покушения. С тех пор жизнь женщины превратилась в кошмар. Кто охотится за Ритой? И почему Иван в тот день оказался на крыше? Смотрите в сериале Двое над пропастью онлайн.

В ролях: Иван Оганесян, Александр Наумов, Виктория Литвиненко, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Алипия Шеметенко, Александра Польгуй, Леша Сморигин

Автор сериала: Светлана Адлер

Сценаристы: Лилия Молодецкая, Диляра Шкурко, Оксана Калитюк, Марина Радик

Режиссер: Роман Полянский

Продюсер: Галина Балан-Тимкина

Количество серий: 4

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