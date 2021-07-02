Не пропустите премьеру новой мелодрамы СТБ – смотрите онлайн сериал Двое над пропастью 1 серия от 02.07.2021!

Маргарита Кушнир – успешная предпринимательница, которая совсем недавно разочаровалась в любимом человеке. Жених героини Олег переспал с ее родной сестрой Мариной. Рита смогла простить сестре ее поступок, ведь никого роднее ее у женщины нет. Но измену Олега она не смогла забыть…

В 1 серии сериала Двое над пропастью Маргарита вышла на крышу своего дома. Это ее любимое место для размышлений, ведь здесь она чувствует себя в безопасности. Однако ее покой нарушил незнакомец, который решил прыгнуть с крыши многоэтажки! Удалось ли Рите спасти его? И почему ее жизнь неожиданно будет под угрозой? Больше подробностей смотрите онлайн в мелодраме Двое над пропастью 1 серия от 02.07.2021.

Смотреть онлайн все серии сериала Двое над пропастью

Смотреть онлайн сериал Двое над пропастью – 2 серия от 02.07.2021