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Video: Двое над пропастью: 1 серия смотреть онлайн – 02.07.2021

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Двое над пропастью | 02.07.2021 | 2021

Не пропустите премьеру новой мелодрамы СТБ – смотрите онлайн сериал Двое над пропастью 1 серия от 02.07.2021!

Маргарита Кушнир – успешная предпринимательница, которая совсем недавно разочаровалась в любимом человеке. Жених героини Олег переспал с ее родной сестрой Мариной. Рита смогла простить сестре ее поступок, ведь никого роднее ее у женщины нет. Но измену Олега она не смогла забыть…

В 1 серии сериала Двое над пропастью Маргарита вышла на крышу своего дома. Это ее любимое место для размышлений, ведь здесь она чувствует себя в безопасности. Однако ее покой нарушил незнакомец, который решил прыгнуть с крыши многоэтажки! Удалось ли Рите спасти его? И почему ее жизнь неожиданно будет под угрозой? Больше подробностей смотрите онлайн в мелодраме Двое над пропастью 1 серия от 02.07.2021.

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Смотреть онлайн сериал Двое над пропастью – 2 серия от 02.07.2021

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