Не пропустіть прем’єру нової мелодрами СТБ – дивіться онлайн серіал Двоє над прірвою 1 серія від 02.07.2021!

Маргарита Кушнір – успішна підприємиця, яка зовсім нещодавно розчарувалася в коханій людині. Наречений героїні Олег переспав із її рідною сестрою Мариною. Рита змогла пробачити сестрі її вчинок, адже нікого ріднішого за неї в жінки немає. Але зраду Олега вона не змогла забути…

У 1 серії серіалу Двоє над прірвою Маргарита вийшла на дах свого будинку. Це її улюблене місце для роздумів, бо тут вона почувається в безпеці. Проте її спокій порушив незнайомець, який вирішив стрибнути з даху багатоповерхівки! Чи вдалося Риті врятувати його? І чому її життя неочікувано буде під загрозою? Більше подробиць дивіться онлайн у мелодрамі Двоє над прірвою 1 серія від 02.07.2021.

Дивитись онлайн усі серії серіалу Двоє над прірвою

Дивитися онлайн серіал Двоє над прірвою – 2 серія від 02.07.2021