Дивіться онлайн фінал заплутаної історії в серіалі Двоє над прірвою 4 серія від 02.07.2021 на СТБ!

Маргарита Кушнір опинилася за крок до смерті – її знову намагалися вбити. У момент, коли вона переходила дорогу, на неї із шаленою швидкістю намагалася наїхати машина. Але потрапити під колеса автівки героїні не довелося – у 4 серії мелодрами Двоє над прірвою її врятував Іван, взявши весь удар на себе…

Поліція швидко з’ясувала – автомобіль зареєстрований на сина Морозова! Невже таки він жадає смерті Рити? Жінка вирішила побачитися зі своїм партнером по бізнесу, аби раз і назавжди розв’язати всі питання. Але Морозов шокував зізнанням: до ситуації, яка зараз відбувається в житті Маргарити, причетна її сестра Марина. Але як? Відповіді на запитання дивіться онлайн у серіалі Двоє над прірвою 4 серія від 02.07.2021.

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