В сериале СТБ «Два полюса любви» в серии 3 Алина приходит в себя в больнице. К ней не сразу возвращается память, а опознают ее неправильно. Так она оказывается в доме Феди и Зины, куда привозит ее Олег, приняв за Женю. Женя же, которая ранее убежала из дома, приходит к пораженному Олегу домой. Тот понимает, что ошибся, но не может поверить в то, что в мире могут существовать два настолько похожих друг на друга человека. Не посвящая в случившееся Федю и Зину, он объясняет все Алине. И девушки на время меняются местами. Самостоятельная Алина, которая никогда не чувствовала себя нежеланным ребенком, которого пытаются втиснуть в чужую роль, находит общий язык с Федей. Женя идет домой, где ждет Оля. Та уверена, что покушение удалось, и шокирована тем, что ее падчерица жива, и тем, насколько более смело она себя ведет. Кто кого обыграет? Оля, которая знает, что Алина — не родная дочь Кирилла, или Женя, которая не привыкла отступать в бою? Как отреагируют девушки друг на друга, когда впервые встретятся? Ответы в 3 серии сериала «Два полюса любви».

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Смотреть онлайн сериал Два полюса любви – 4 серия от 14.07.2021