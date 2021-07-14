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Video: Два полюси любові: 3 серія дивитися онлайн – 14.07.2021

Дивитися онлайн серіал Два полюси любові - 3 серія від 14.07.2021. Український серіал Два полюси любові серія 3 вже на сайті
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Два полюса любви | 14.07.2021 | 2021

У серіалі СТБ «Два полюси любові» в серії 3 Аліна приходить до тями в лікарні. До неї не відразу повертається пам’ять, а пізнають її неправильно. Так вона опиняється в будинку Феді та Зіни, куди привозить її Олег, прийнявши за Женю. Женя ж, яка раніше втекла з дому, приходить до Олега додому. Той розуміє, що помилився, але не може повірити в те, що у світі можуть існувати дві настільки схожих одна на одну людини. Не розказуючи все, що трапилося Феді та Зіні, він пояснює все Аліні. І дівчата на деякий час міняються місцями. Самостійна Аліна, яка ніколи не відчувала себе небажаною дитиною, яку намагаються втиснути в чужу роль, знаходить спільну мову з Федьком. Женя йде додому, де чекає Оля. Та впевнена, що замах вдався, і шокована тим, що її падчерка жива, і тим, наскільки сміливіше вона себе веде. Хто кого обіграє? Оля, яка знає, що Аліна – не рідна дочка Кирила, або Женя, яка не звикла відступати в бою? Як відреагують дівчата одна на одну, коли вперше зустрінуться? Відповіді в 3 серії серіалу «Два полюси любові».

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Дивитися онлайн серіал Два полюси любові – 4 серія від 14.07.2021

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