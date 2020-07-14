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В серии 4 сериала СТБ «Два полюса любви» раскрывается тайна разлученных сестер. Алина и Женя узнают правду о том, что Федя согласился за деньги отдать одну из них чужим людям. Зина, которая все эти годы считала, что одна из ее дочерей погибла, не знает, может ли простить мужу этот поступок. Кириллу становится лучше, но жизни его все еще угрожает Оля. Сестры объединяются для того, чтобы вывести ее на чистую воду и спасти жизнь и бизнес Кирилла. Удастся ли это им? Простит ли Зина поступок мужа? Финал сериала «Два полюса любви». 4 серия — смотрите прямо сейчас завершение истории.
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