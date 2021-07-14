У серії 4 серіалу СТБ «Два полюси любові» розкривається таємниця розлучених сестер. Аліна і Женя дізнаються правду про те, що Федя погодився за гроші віддати одну з них чужим людям. Зіна, яка всі ці роки вважала, що одна з її дочок загинула, не знає, чи може пробачити чоловікові цей вчинок. Кирилові стає краще, але його життю все ще загрожує Оля. Сестри об’єднуються для того, щоб вивести її на чисту воду і врятувати життя і бізнес Кирила. Чи вдасться їм це? Чи пробачить Зіна вчинок чоловіка? Фінал серіалу «Два полюси любові». 4 серія – дивіться просто зараз завершення історії.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Два полюси любові