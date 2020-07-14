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Video: Два полюса любви: 2 серия смотреть онлайн – 14.07.2021

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Продолжаем смотреть сериал СТБ «Два полюса любви». 2 серия продолжает историю близняшек, разлученных при рождении. Женя с помощью тренера открывает в себе интерес к спорту и фехтованию. Алина застает мачеху с другим мужчиной, но отец не верит ей, и она смиряется с новой женщиной в их доме. Спустя годы Женя оставляет спорт ради того, чтобы поступить в художественный институт, но проваливает экзамены. Она ссорится с отцом, но ее тренер, Олег, помогает ей — устраивает ее на год работать младшим тренером. Алина же продолжает подозревать мачеху. Ее подозрения оказываются правдивыми — Оля хочет завладеть фирмой и состоянием Кирилла. Когда у него становится плохо с сердцем, на пути ее планов, как она считает, стоит только Алина. И Оля намерена это исправить. Успеет ли Алина заметить опасность вовремя, защитить и себя, и отца? Смотрите онлайн в сериале «Два полюса любви» 2 серия.

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Смотреть онлайн сериал Два полюса любви – 3 серия от 14.07.2021

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