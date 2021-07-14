Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Два полюси любові: 2 серія дивитися онлайн – 14.07.2021

Дивитися онлайн серіал Два полюси любові - 2 серія від 14.07.2021. Український серіал Два полюси любові серія 2 вже на сайті
Дивіться також
Два полюса любви |Серия 1 |14.07.2021| 2021
Два полюси любові: 1 серія дивитися онлайн – 14.07.2021...
Два полюса любви |Серия 3 |14.07.2021| 2021
Два полюси любові: 3 серія дивитися онлайн – 14.07.2021...
Два полюса любви |Серия 4 |14.07.2021| 2021
Два полюси любові: 4 серія дивитися онлайн – 14.07.2021...
Рецепт кохання |Серия 1 |13.07.2021| 2021
Рецепт кохання: 1 серія дивитися онлайн – 13.07.2021...
Рецепт кохання |Серия 2 |13.07.2021| 2021
Рецепт кохання: 2 серія дивитися онлайн – 13.07.2021...
Рецепт кохання |Серия 3 |13.07.2021| 2021
Рецепт кохання: 3 серія дивитися онлайн – 13.07.2021...
Два полюса любви | 14.07.2021 | 2021

Продовжуємо дивитися серіал СТБ «Два полюси любові». 2 серія продовжує історію близнят, розлучених при народженні. Женя з допомогою тренера відкриває в собі інтерес до спорту і фехтування. Аліна застає мачуху з іншим чоловіком, але батько не вірить їй, і вона удає, що приймає нову жінку в їхньому домі. Через роки Женя залишає спорт заради того, щоб вступити до художнього інституту, але провалює іспити. Вона свариться з батьком, але її тренер, Олег, допомагає їй – влаштовує на рік працювати молодшим тренером. Аліна ж продовжує підозрювати мачуху. Її підозри виявляються правдивими – Оля хоче заволодіти фірмою і статками Кирила. Коли йому стає погано з серцем, на шляху її планів, як вона вважає, стоїть тільки Аліна. І Оля має намір це виправити. Чи встигне Аліна помітити небезпеку вчасно, захистити і себе, і батька? Дивіться онлайн в серіалі «Два полюси любові» 2 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Два полюси любові

Дивитися онлайн серіал Два полюси любові – 3 серія від 14.07.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close