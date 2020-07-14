В 1 серии сериала СТБ «Два полюса любви» мы знакомимся с двумя беременными женщинами, которые лежат в соседних палатах элитной клиники. Зина ждет двойню, у нее будет две дочери. Она небогата, и ее муж Федя, талантливый, но пьющий автомеханик, пытается открыть свое дело. Он считает двойню обузой, к тому же, он всегда хотел сына, и девочек считает неудачей. А Лера уже в четвертый раз пытается родить ребенка от любимого мужа Кирилла. Ее сын рождается мертвым, сама она тоже едва не погибает при родах. Кирилл боится, что слабое сердце жены не вынесет ужасной новости. От врача он случайно узнает о нежеланной двойне, и просит отдать одну из девочек ему, скрыв от Леры, что ее собственный ребенок умер. Федя соглашается на это предложение, а жене Зине говорит, что выжила только одна из девочек. Спустя годы, Алина живет в достатке, считает Леру и Кирилла своими родителями, и тяжело переживает смерть мамы, а потом и появление в семье недоброй мачехи, Оли. А Женю ее настоящие родители воспитывают, как мальчика, заставляя заниматься фехтованием вместо рисования, которое ей по-настоящему нравится. Девочки живут в совершенно разных мирах, встретятся ли они когда-нибудь? Узнают ли о том, что их двое? Смотрите сериал «Два полюса любви» 1 серию прямо сейчас.

Смотреть онлайн все серии сериала Два полюса любви

Смотреть онлайн сериал Два полюса любви – 2 серия от 14.07.2021