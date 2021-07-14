В 1 серії серіалу СТБ «Два полюси любові» ми знайомимося з двома вагітними жінками, які лежать в сусідніх палатах елітної клініки. Зіна чекає двійню, у неї буде дві дочки. Вона небагата, і її чоловік Федя, талановитий, але п’є автомеханік, намагається відкрити свою справу. Він вважає двійню тягарем, до того ж він завжди хотів сина, і дівчаток вважає невдачею. А Лєра вже в четвертий раз намагається народити дитину від коханого чоловіка Кирила. Її син народжується мертвим, сама вона теж ледь не гине при пологах. Кирило боїться, що слабке серце дружини не винесе жахливої новини. Від лікаря він випадково дізнається про небажану двійню, і просить віддати одну з дівчаток йому, приховавши від Лєри, що її власна дитина померла. Федя погоджується на цю пропозицію, а дружині Зіні каже, що вижила тільки одна з дівчаток. Через роки, Аліна живе в достатку, вважає Лєру і Кирила своїми батьками, і важко переживає смерть мами, а потім і появу в сім’ї недоброї мачухи, Олі. А Женю її справжні батьки виховують, як хлопчика, змушуючи займатися фехтуванням замість малювання, яке їй по-справжньому подобається. Дівчата живуть в абсолютно різних світах, чи зустрінуться вони коли-небудь? Чи дізнаються про те, що їх двоє? Дивіться серіал «Два полюси любові» 1 серію просто зараз.
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Дивитися онлайн серіал Два полюси любові – 2 серія від 14.07.2021
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