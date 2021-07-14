В 1 серії серіалу СТБ «Два полюси любові» ми знайомимося з двома вагітними жінками, які лежать в сусідніх палатах елітної клініки. Зіна чекає двійню, у неї буде дві дочки. Вона небагата, і її чоловік Федя, талановитий, але п’є автомеханік, намагається відкрити свою справу. Він вважає двійню тягарем, до того ж він завжди хотів сина, і дівчаток вважає невдачею. А Лєра вже в четвертий раз намагається народити дитину від коханого чоловіка Кирила. Її син народжується мертвим, сама вона теж ледь не гине при пологах. Кирило боїться, що слабке серце дружини не винесе жахливої ​​новини. Від лікаря він випадково дізнається про небажану двійню, і просить віддати одну з дівчаток йому, приховавши від Лєри, що її власна дитина померла. Федя погоджується на цю пропозицію, а дружині Зіні каже, що вижила тільки одна з дівчаток. Через роки, Аліна живе в достатку, вважає Лєру і Кирила своїми батьками, і важко переживає смерть мами, а потім і появу в сім’ї недоброї мачухи, Олі. А Женю її справжні батьки виховують, як хлопчика, змушуючи займатися фехтуванням замість малювання, яке їй по-справжньому подобається. Дівчата живуть в абсолютно різних світах, чи зустрінуться вони коли-небудь? Чи дізнаються про те, що їх двоє? Дивіться серіал «Два полюси любові» 1 серію просто зараз.

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Дивитися онлайн серіал Два полюси любові – 2 серія від 14.07.2021