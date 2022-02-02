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Мама. Продолжение – смотрите на СТБ с 17.02.2022

02.02.2022

Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ готовит финал всеукраинской драмы! Сериал Мама. Продолжение вы можете посмотреть на канале СТБ 17 февраля.

Драма расскажет о новых испытаниях, которые выпадут на долю Нине Петровне. Женщина получит долгожданный звонок и слышит: ее сын – жив. Однако он находится в тяжелом состоянии – необходима срочная операция. На пути к спасению сына станут боевики. Сможет ли Нина помочь самому родному человеку и спасти ему жизнь? Узнайте очень скоро – посмотрите сериал Мама. Продолжение на СТБ с 17.02.2022.

Video: Мама. Продолжение – смотрите на СТБ с 17.02.2022


Сериал Мама. Продолжение начнется 17 февраля 2022. Что случится с героями сериала Мама. Продолжение? 1 серия на СТБ уже 17.02.2022

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