Ответственность перед зрителем в тысячу раз больше: Тамара Антропова о сериале «Мама. Продолжение»

17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, куда маму Нину привели поиски сына-добровольца на оккупированном Донбассе. Каким будет продолжение картины ― читайте в эксклюзивном интервью для stb.ua с актрисой драмы «Мама. Продолжение» Тамарой Антроповой.

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Как вы отреагировали на новость о съемках продолжения?

Я приятно удивилась. Когда я получила сценарий и когда мы начали съемки, все оказалось очень правильным и органичным. То есть, продолжение для меня очень правильное по нутру, по своей физике. Ответственность перед зрителем, конечно, в тысячу раз больше, ведь планку опускать нельзя. С другой стороны, думать об этой планке тоже нельзя, нужно просто жить в кадре, рассказывать историю.

Какая трансформация ожидает вашу героиню?

Вот еще почему мне кажется очень органичным продолжение… На самом деле, трансформация героини началась в конце первой истории. Вот там уже зерно было брошено. И в продолжении это зерно прорастает. Прорастает достаточно болезненно и нелегко, как чаще всего и происходят трансформации ― через боль. Потому что нужно ломать старую систему и создавать новую. А ломать ― это часто больно.

Что со съемок продолжения вам особенно запомнилось? Несмотря на острую тему проекта, возможно, были курьезы?

За четыре дня до съемок мне срочно нужно было удалить зуб мудрости. У меня очень отекла щека, и отек не спадал, у меня была постоянная ноющая зубная боль. Поэтому первые съемки проекта были для меня связаны с зубной болью. Запомнилось много съемок. У нас невероятно теплая и душевная группа.

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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