Відповідальність перед глядачем у тисячу разів більша: Тамара Антропова про серіал «Мама. Продовження»

17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, куди маму Ніну привели пошуки сина-добровольця на окупованому Донбасі. Яким буде продовження стрічки ― читайте в ексклюзивному інтерв’ю для stb.ua з актрисою драми «Мама. Продовження» Тамарою Антроповою.

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Як ви відреагували на новину про зйомки продовження?

Я приємно здивувалася. Коли я отримала сценарій і коли ми розпочали знімання, все було дуже правильним та органічним. Тобто продовження для мене дуже правильне за нутром, своєю фізикою. Відповідальність перед глядачем, звичайно, у тисячу разів більша, адже планку опускати не можна. З іншого боку, думати про цю планку теж не можна, треба просто жити в кадрі, розповідати історію.

Яка трансформація чекає на вашу героїню?

Ось чому ще мені здається продовження дуже органічним… Насправді, трансформація героїні почалася наприкінці першої історії. Ось там уже зерно було вкинуто. І в продовженні це зерно проростає. Проростає досить болісно і нелегко, як найчастіше і відбуваються трансформації ― через біль. Тому що потрібно ламати стару систему і створювати нову. А ламати ― це часто боляче.

Що зі знімань продовження вам особливо запам’яталося? Незважаючи на гостру тему проєкту, можливо, були курйози?

За чотири дні до зйомок мені терміново треба було видалити зуб мудрості. У мене дуже набрякла щока, і набряк не спадав, у мене був постійний ниючий зубний біль. Тому перше знімання проєкту було для мене пов’язане із зубним болем. Запам’яталося багато роботи на зніманні. У нас неймовірно тепла та душевна група.

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Дивіться всі серії серіалу «Мама. Продовження» 17 лютого о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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