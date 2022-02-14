17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, як далі розвивалась історія, події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Які почуття викликає проєкт «Мама» у виконавиці головної ролі Олесі Жураківської та які сцени вразили її найбільше ― читайте в інтерв’ю на СТБ.

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Які емоції відчуваєте перед продовженням стрічки?

Немає слів таких, щоб описати точно емоції, які ми переживаємо, тому що для нас «Мама» — це більше ніж кіно. Це наша можливість висловити свою громадянську позицію, свій світогляд і таким чином поділитися з глядачем. Це дуже серйозна і відповідальна місія — заходити в продовження картини, тому що ми вже знаємо, яку реакцію викликали у глядача, скільки отримали любові, вдячності. Дуже емоційна була хвиля, я навіть уявити собі не могла, тому зараз окрім радості ще дуже велика відповідальність.

Я знаю, що у продовженні мама буде шукати, намагатися визволити свого Віталія. На вашу думку, якою є ідея всієї стрічки?

Основна ідея — що немає нічого вище і більше, ніж материнська любов, що не потрібно спинятися, тому що наша віра, незламність, цілеспрямованість приведуть нас врешті-решт до перемоги. А це дуже важливо, це наповнює життя сенсом, коли ти розумієш, що такі речі існують. Тому це головний наш меседж, який ми намагаємося донести до глядача. І безсумнівно, кожен із нас, хто працює над цією картиною, вірить у те, що наша робота наближає нас до перемоги і надає сил, надихає мам, хлопчиків, дівчаток ― усіх, хто на фронті зараз, усіх, хто чекає батьків, ― не зламатися, триматися. Триматися, тому що все буде добре (усміхається. — Прим. ред.).

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Що вас найбільше чіпляє в цьому серіалі?

Усе чіпляє мене, тому що він прекрасно написаний ― дуже сучасний. Мене в цьому серіалі чіпляє все: від самої ідеї, дуже живої, до втілення ― все дуже природньо. Намагаємося зробити фільм дуже щирим, без перебільшень, але на такому емоційному градусі, трохи вищому. Це важливо, тому що через екран завжди треба пробитись. Але ми намагаємося говорити правду — і говоримо її. Тому я усвідомлюю, яка це велика акторська удача ― грати сучасницю, більше того, грати втілення найголовнішої людини в нашому суспільстві, адже і до України завжди звертаємося «ненька», «мама». Це дуже важливе слово в українській мові і взагалі на території нашої Батьківщини. Тому я думаю, що це така частина мого серця, велика частина мого життя, і так буде завжди.

Скажіть, який момент або сцена вам запам’яталися найбільше від початку знімань?

Є сцена емоційного зламу, коли ваги хитнуться або в одну сторону, або в іншу, ― це сцена після моргу в полі. От, мабуть, вона. Ми знімали рано на світанку. Уявіть собі: зі сну, з ночі ми повинні зразу стрибати на самий пік емоцій. Це дуже складно емоційно! Та оскільки ми рухались поступово, і я занурювалася в життя свого персонажа, мені було зрозуміло, як вона сягає цієї вершини, що вона переживає в цей момент. Але це була найскладніша сцена, безсумнівно. І сцена в морзі — це було також жахливо.

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