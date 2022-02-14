17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, как дальше развивалась история, события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Какие чувства вызывает проект «Мама» у исполнительницы главной роли Олеси Жураковской и какие сцены поразили ее больше всего ― читайте в интервью на СТБ.

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Какие эмоции испытываете перед продолжением ленты?

Нет слов таких, чтобы описать точно эмоции, которые мы испытываем, потому что для нас «Мама» — это больше, чем кино. Это наша возможность высказать свою гражданскую позицию, свое мировоззрение и таким образом поделиться со зрителем. Это очень серьезная и ответственная миссия ― заходить в продолжение картины, потому что мы уже знаем, какую реакцию вызвали у зрителя, сколько получили любви и благодарности. Очень эмоциональная была волна, я даже представить себе не могла, поэтому сейчас, кроме радости, еще очень большая ответственность.

Я знаю, что в продолжении мама будет искать, пытаться вызволить Виталия. По вашему мнению, какова идея всей ленты?

Основная идея ― что нет ничего выше и больше, чем материнская любовь, что не нужно останавливаться, потому что наша вера, несгибаемость, целеустремленность приведет нас в конце концов к победе. А это очень важно, это наполняет жизнь смыслом, когда ты понимаешь, что есть такие вещи. Поэтому это главный наш месседж, который мы пытаемся донести до зрителя. И несомненно, каждый из нас, кто работает над этой картиной, верит в то, что наша работа приближает нас к победе и придает сил, вдохновляет мам, мальчиков, девочек ― всех, кто на фронте сейчас, всех, кто ждет родителей, ― не сломаться, держаться. Держаться, потому что все будет хорошо (улыбается. ― Прим. ред.).

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Что вас больше всего цепляет в этом сериале?

Все цепляет меня, потому что он прекрасно написан ― очень современный. Меня в этом сериале цепляет все: от самой идеи, очень живой, до воплощения ― все очень естественно. Пытаемся сделать фильм очень искренним, без преувеличений, но на таком эмоциональном градусе, чуть выше. Это важно, потому что через экран всегда нужно пробиться. Но мы стараемся говорить правду и говорим ее. Поэтому я осознаю, какая это большая актерская удача ― играть современницу, более того, играть воплощение самого главного человека в нашем обществе, ведь и к Украине всегда обращаемся «ненька», «мама». Это очень важное слово в украинском языке и вообще на территории нашей Родины. Поэтому я думаю, что это такая часть моего сердца, большая часть моей жизни, и так будет всегда.

Скажите, какой момент или сцена вам запомнились больше всего с начала съемок?

Есть сцена эмоционального перелома, когда весы качнутся либо в одну сторону, либо в другую ― это сцена после морга в поле. Вот, наверное, она. Мы снимали рано на заре. Представьте себе: со сна, с ночи мы должны сразу прыгать на самый пик эмоций. Это очень сложно эмоционально! Но поскольку мы двигались постепенно, и я погружалась в жизнь своего персонажа, мне было понятно, как она достигает этой вершины, что она переживает в этот момент. Но это была самая сложная сцена, несомненно. И сцена в морге ― это было тоже ужасно.

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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