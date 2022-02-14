17 февраля в 20:15 на СТБ состоится премьера продолжения драматического сериала «Мама» производства «Основа Фильм Продакшн». В фильме «Мама. Продолжение» станет известна судьба героини и ее семьи, которая пострадала из-за военных действий. График выхода «Мама» и сколько серий в фильме ― читайте в материале.

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Продолжение сериала «Мама» выйдет на СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни 17 февраля. Оно состоит из 4 серий, как и первая часть. Главная героиня продолжит бороться за жизнь сына и благополучие своей семьи, столкнувшись теперь с другим врагом.

Все 4 серии выйдут на СТБ подряд с 20:15. Посмотреть их можно будет на телеканале, а потом онлайн на сайте.

Режиссер Тарас Ткаченко, автор сценария Валентина Руденко и команда «Основа Фильм Продакшн» создали не менее драматическую картину, чем первая часть. В фильме зрители смогут увидеть многие проблемы и переживания обычных людей, которых затронула война.

«Мама. Продолжение»: график выхода

1 серия ― 20:15;

2 серия ― 21:15;

3 серия ― 23:04;

4 серия ― 00:04.

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Смотрите все серии сериала «Мама. Продолжение» 17 февраля в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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